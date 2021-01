Sky - Firpo, contatti in giornata: il Milan spera di convincerlo

Come anticipato dalla nostra redazione qualche ora fa e come confermato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il Milan spera di poter chiudere l'operazione che porterebbe Junior Firpo, terzino sinistro del Barcellona, in rossonero. La cifra chiesta dagli spagnoli è di oltre 20 milioni di euro, ma i dirigenti di via Aldo Rossi starebbero trattando sul prestito oneroso con diritto di riscatto. Nonostante la trattativa sia difficile, i contatti continuano.