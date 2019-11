Sky - Ibra-Milan: ostacolo ingaggio. Le parti si riaggiorneranno

Peppe Di Stefano, intervenuto su Sky Sport 24, ha fornito alcuni dettagli sull'incontro fra Raiola e Milan di questo pomeriggio. A Casa Milan erano presenti Maldini, Boban e Massara, con il team Raiola non si è parlato del rinnovo di Donnarumma ma di Zlatan Ibrahimovic. Il problema non è la durata del contratto, con Ibra che vorrebbe 18 mesi, ma sono i numeri dell'ingaggio. Il Milan ha chiesto quale fosse la volontà del giocatore e probabilmente arriverà una risposta positiva, ma il nodo sono i numeri dell'ingaggio. Le due parti si riaggiorneranno, ma servirà uno sforzo di tutti per venirsi incontro. Il giornalista di Sky aggiunge, infine, che in questi casi se le volontà coincidono può bastare poco per arrivare al lieto fine.