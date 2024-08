Sky - Il Brentford ha offerto 12 milioni di euro al Milan per Adli. Fofana sempre più lontano

Arrivano aggiornamenti importanti in merito al calciomercato del Milan, sia per quanto concerne le entrate ma anche e soprattutto le uscite. La dirigenza rossonera è infatti al lavoro per sfoltire la rosa di Paulo Fonseca, con Yacine Adli che potrebbe essere il principale indiziato a lasciare Milanello da qui a qualche giorno.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport 24 durante l'edizione serale dedicata al calciomercato, il Brentford, squadra di Premier League, avrebbe avanzato nelle scorse ore un'offerta da 12 milioni di euro al Milan per il cartellino del centrocampista francese. Al momento niente più è uscito fuori se non questo, ma l'impressione è che già nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti in merito.

Per quanto riguarda il discorso entrate, invece, si starebbe raffredando sempre di più la pista che porta a Youssouf Fofana. La distanza con il Monaco resta importante, con l'interesse (concreto) del Manchester United che di certo non aiuta.