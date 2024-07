Sky - Il Gladbach chiede 30 milioni di euro per Manu Kone

vedi letture

Viste le difficoltà per arrivare a Fofana, centrocampista per cui il Monaco non scende dalle richieste iniziali, il Milan si guarda intorno per cercare un'alternativa al classe 1999.

Secondo Sky Sport trova conferma il nome di Manu Kouadio Kone, centrocampista del Borussia Monchengladbach classe 2001: i tedeschi chiedono 30 milioni di euro.