Sky - Il Milan apre alla cessione in prestito di Origi: i rossoneri non vogliono contribuire al pagamento dell'ingaggio

vedi letture

Come riportato da Sky Sport, il Milan ha aperto alla cessione di Divock Origi in prestito con diritto di riscatto. Sul giocatore ci sono due club italiani: Udinese e Torino, con i granata che sono in vantaggio per portare a Torino l'attaccante belga.



Il club rossonero, però, non vuole contribuire al pagamento dell'ingaggio del giocatore. L'ex Liverpool, infatti, è stato messo ai margini del progetto di mister Stefano Pioli.