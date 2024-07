Sky - Il Milan insiste per Diogo Leite dell'Union Berlino

vedi letture

Il Milan continua a lavorare su quelle che sono le sue priorità per questo calciomercato estivo, ma parallelamente alle questioni riguardanti l'attaccante ed il centrocampista, la dirigenza rossonera starebbe insistendo anche per un difensore centrale.

Stando infatti a quanto riportato da Luca Marchetti durante l'edizione pomeridiana di Sky Sport 24 Calciomercato, il Milan starebbe insistendo su Diogo Leite dell'Union Berlino, classe '99 l'ex Porto che Paulo Fonseca conosce molto bene. Nonostante le priorità siano altre al momento, la dirigenza rossonera starebbe però provando a scaldare la pista che porta al centrale portoghese perché sul giocatore si potrebbe creare una fitta concorrenza.

Diogo Leite sarebbe infatti finito nel mirino sia del Bayer Leverkusen che del Bologna, che presto potrebbe trovarsi a dover sostituire Riccardo Calafiori. Nonostante questo, comunque, il Milan sembrerebbe godere di un discreto vantaggio nella corsa al classe '99, anche perché sarebbe stata la prima squadra ad aver intavolato non solo un discorso con l'Union Berlino ma anche col giocatore stesso, stuzzicandone l'ego e l'interesse di venire a giocare in Italia.

MILAN SU DIOGO LEITE: I NUMERI DEL PORTOGHESE ALL'UNION BERLINO

Per rinforzare e completare la difesa in vista della prossima stagione, il Milan avrebbe messo gli occhi su Diogo Leite dell'Union Berlino. Ex Porto, classe '99, il difensore portoghese nella passata stagione ha totalizzato 40 presenze in tutte le competizioni, per un totale di 3427', collezionando anche un gol e 7 cartellini gialli.