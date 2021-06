Sky - Il Milan lavora in Spagna: si continua a trattare per Brahim e per Firpo

Il Milan continua a trattare con il Real Madrid per il rinnovo del prestito di Brahim Diaz, già in rossonero nella stagione appena conclusa, e per il trasferimento a Milano da Barcellona di Junior Firpo, terzino sinistro in forza ai blaugrana; in particolare, per Brahim Diaz si cerca l'accordo sulla cifra del riscatto. Lo riporta Alessandro Sugoni, esperto di mercato di SkySport.