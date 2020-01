Sky - Il Milan non è alla ricerca di un sostituto per Piatek

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante il programma Calciomercato l'originale, il Milan non è alla ricerca di un sostituto per Piatek. Questo il suo intervento: "Poche ore fa Piatek è partito da Milano in direzione Berlino. Il Milan ha recuperato l'investimento con il Genoa per Piatek considerato l'ammortamento di un anno. Piatek prenderà 4 milioni di euro all'anno, quindi guadagnera di più in un campionato dove può mettersi in mostra."