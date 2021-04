Sky - Il Milan potrebbe non prendere un nuovo centravanti se Leao dovesse dare garanzie da prima punta

Secondo quanto riferisce Sky, se in questo finale di stagione Rafael Leao dovesse dimostrare di dare garanzie anche da centravanti e quindi di poter essere una valida alternativa ad Ibrahimovic come prima punta, il Milan potrebbe anche non cercare un nuovo rinforzo in attacco durante il mercato estivo. Se il portoghese non convincerà invece la dirigenza milanista, in estate il club di via Aldo Rossi tornerà sul mercato e tra i nomi che per l'attacco del Milan del prossimo anno c'è anche Gianluca Scamacca, centravanti del Genoa che domenica affronterà il Diavolo a San Siro. I rossoneri lo avevano già cercato a gennaio prima di andare sullo svincolato Mandzukic.