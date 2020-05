Quella che comincia domani potrebbe essere la settimana decisiva per Ralf Rangnick al Milan. Come riportato da Gianluca Di Marzio nel corso di Sky Calcio Club, nei prossimi giorni si potrebbe finalmente arrivare all’accordo tra le parti, con Ivan Gazidis che spinge sempre di più per avere il tedesco al posto di Stefano Pioli.