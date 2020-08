Sky - Incontro Maldini-Ramadani a Milano, sul tavolo il futuro di Rebic

Stando a quanto riferito da Sky Sport nel pomeriggio è andato in scena un incontro in un hotel milanese fra Maldini, Massara e Ramadani, agente di Ante Rebic. Si è parlato proprio del croato per definire tutti i dettagli del suo contratto con il Milan. Il giocatore è arrivato la scorsa stagione dall'Eintracht con la formula del prestito biennale e ora la società tedesca deve decidere se negoziare il trasferimento a titolo definitivo già questa estate o aspettare la prossima, portando quindi l'attaccante a scadenza di contratto (12 mesi), sapendo però che Rebic ha già scelto il Milan. I rossoneri si aspettano che l'Eintracht venga incontro e che la richiesta non sia troppo alta.