Sky - Incontro per Calhanoglu: si va verso il rinnovo e l'inserimento di una clausola

Novità importanti per il futuro di Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, negli scorsi giorni il Milan ha incontrato Gordon Stipic, procuratore del centrocampista turco, per parlare del rinnovo del numero 10, il cui contratto scadrà nel 2021. Il giocatore è felice in rossonero e un accordo può essere trovato senza grossi problemi. Il Milan sta pensando di inserire una clausola rescissoria, in modo che l'ex Bayer Leverksuen abbia un prezzo di uscita se le cose non dovessero andare come auspicato nei prossimi anni.