MilanNews.it

© foto di Image Photo Agency

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan è ad un passo da Luka Romero. Il classe 2004, che si è reso protagonista durante il Mondiale Under 20 con l'Argentina, ha dato parola al Milan. Mercoledì l'agente del giocatore incontrerà la società rossonera per definire l'operazione in chiusura.