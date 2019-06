Sky - Milan, attesa domani la risposta di Tare: Lotito prova a blindarlo

Presente in studio di 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha analizzato così il momento del club rossonero: "Non ci sono notizie di mercato su giocatori vicini al Milan perché manca ancora il direttore sportivo, quindi non si fa mercato. Maldini è la persona di riferimento ma sta aspettando la risposta di Igli Tare, dunque non si muove in nessuna trattativa o offerta senza prima condividere con d.s. e allenatore i vari nomi. Domani, probabilmente, Igli Tare darà la sua risposta definitiva al Milan, ma Lotito non vuole mollarlo ed è pronto a rinnovargli l'attuale contratto con la Lazio con tanto di ritocco dello stipendio verso l'alto. Vedremo quale sarà la risposta ed eventualmente come si muoverà Maldini".