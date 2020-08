Sky - Milan-Bakayoko: il nodo è la formula con il Chelsea

Il Milan lo vorrebbe riportare in rossonero e anche lo stesso giocatore spinge per vestire di nuovo la maglia del Milan, ma per il ritorno di Tiemoué Bakayoko nel club di via Aldo Rossi servirà ancora un po' di tempo. Secondo Sky, il nodo principale da sciogliere è la formula dell'operazione: il Chelsea, proprietario del cartellino francese, accetterebbe infatti il prestito, ma solo con obbligo di riscatto. Il Milan, però, a certe cifre (si parla di un riscatto fissato a circa 30 milioni di euro), non è disposto ad arrivare.