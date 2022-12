Sky - Milan: Bennacer e Leao, si tratta. A gennaio nuovo incontro con Dimvula

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stando a quanto riferito da gianlucadimarzio.com il Milan sta continuando a lavorare sui rinnovi di Ismael Bennacer e Rafael Leao, entrambi in scadenza a giugno 2024.

Per quanto riguarda il centrocampista algerino ieri è andato in scena a Casa Milan un incontro con i suoi rappresentanti. Il giocatore, che attualmente percepisce circa 1.6 milioni di euro netti, vorrebbe uno stipendio da 4 milioni di euro: il Milan al momento ci arriverebbe solo con i bonus. La distanza tra domanda e offerta non è elevatissima: è previsto a breve un nuovo aggiornamento. Dovrebbe essere confermata la clausola rescissoria: al momento è fissata sui 50 milioni di euro, quella del futuro contratto non è stata ancora definita.

Per quanto riguarda Leao la situazione è sicuramente più intricata: l'avvocato del portoghese Ted Dimvula tornerà a gennaio nel 2023 per incontrare nuovamente il Milan dopo l'ultimo meeting dello scorso ottobre. Il giocatore sta bene in Italia e gli piacerebbe rimanere in rossonero, ma contemporaneamente le richieste economiche che fa al Milan sono molto importanti.