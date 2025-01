Sky - Milan, c'è l'accordo con Gimenez. Il messicano è in pressing sul club olandese per convincerlo a lasciarlo partire

Ultimi aggiornamenti da Sky sulla trattativa tra Milan e Feyenoord per Santiago Gimenez: il club rossonero ha in mano un accordo con l'attaccante, mentre va ancora trovato quello con il club di Rotterdam che non vorrebbe cederlo in questa finestra di mercato di gennaio. Il giocatore messicano è in pressing sui dirigenti olandese per convincerli a farlo partire perchè il Milan rappresenta una grande occasione per la sua carriera. Da capire se Gimenez, reduce dalla doppietta in Champions League contro il Bayern Monaco, riuscirà ad ammorbidire il Feyenoord che al momento è fermo sulla sua posizione di non voler cedere i suoi gioielli durante questo mercato invernale.

Questi i numeri stagionali di Gimenez con la maglia del Feyenoord:

PRESENZE EREDIVISIE: 11

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA D'OLANDA: 2

PRESENZE SUPERCOPPA D'OLANDA: 1

PRESENZE TOTALI: 18

MINUTI IN CAMPO: 1186'

GOL: 15

AMMONIZIONI: 3