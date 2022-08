MilanNews.it

Come riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, si prospetta un derby di mercato per Trevoh Chalobah. Oltre all’Inter, infatti, anche il Milan ha messo nel mirino il difensore classe 1999 del Chelsea: i rossoneri, però, sono pronti ad affondare solo nel caso in cui il club inglese decida aprire al prestito con diritto di riscatto.