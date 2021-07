Sky - Milan, domani Brahim in Italia. C'è distanza col Santos per Kaio Jorge

Dopo Giroud (oggi le visite e le firma) e Fodé Ballo-Touré (a breve l'arrivo in città), il Milan è pronto a riaccogliere Brahim Diaz: lo spagnolo domani volerà in Italia, riporta Gianluca Di Marzio a Calciomercato - L'Originale. Il giornalista inoltre parla della situazione Kaio Jorge: il giocatore piace tanto al Milan, ma la distanza col Santos è notevole. C’è una distanza non indifferente tra quanto il Milan vuole offrire, 5-6 milioni di euro, e quanto chiede il Santos, 10 milioni.