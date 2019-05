Sky - Milan, Donadoni non è in corsa per la panchina rossonera

Secondo quanto riferisce Sky in merito al futuro della panchina del Milan, è arrivata una secca smentita sulla candidatura di Roberto Donadoni, che quindi va tolto dalla lista dei possibili successo di Rino Gattuso che da ieri non è più l'allenatore del club di via Aldo Rossi. In Italia, restano quindi in corsa Di Francesco, Giampaolo, Inzaghi e nomi alternativi come per esempio De Zerbi.