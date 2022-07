Sky - Milan, fiducia crescente per CDK. Maldini e Massara sperano di chiudere in un paio di giorni

MilanNews.it

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, gianlucadimarzio.com, al Milan c'è fiducia crescente per quanto riguarda la chiusura della trattativa con il Bruges per Charles De Ketelaere. Dopo il viaggio in Belgio della scorsa settimana Maldini e Massara sperano di chiudere in un paio di giorni l'operazione per il talentuoso trequartista classe 2001.