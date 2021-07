Sky - Milan, fumata bianca vicina per Brahim Diaz e Ballò-Tourè. Intesa con Bondo

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato del mercato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan sta valutando una serie di nomi tra cui quello di Vlasic. Al Cska non è un esubero ma il giocatore sicuramente gradisce il trasferimento. Per Brahim Diaz la trattativa è molto vicina alla conclusione così come per Ballo-Tourè. Il Milan poi ha trovato l'accordo con il giovane centrocampista Warren Bondo, ora manca l'intesa con il Nancy"