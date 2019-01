Sky - Milan-Genoa, domani si chiude per Piatek: manca la contropartita dei rossoneri

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la trattativa tra Milan e Genoa per Krzysztof Piatek si chiuderà nella giornata di domani. I dirigenti rossoneri sono ripartiti alla volta di Milano. Oggi si sono dati appuntamento in vista di martedì. Il polacco non dovrebbe arrivare questa sera a Milano, perchè manca l'accordo totale tra le società. Manca la possibilità di trovare la contropartita tecnica a favore del club rossoblù. Qualora non si dovesse trovare, andrebbero riviste le cifre di 35 milioni più bonus. Bertolacci e Halilovic non dovrebbero essere coinvolti. Così come Josè Mauri e Plizzari che per motivi diversi, pur essendo stati richiesti dal Genoa, non rientreranno nell'operazione.