Sky - Milan-Ilicic: c'è l'accordo con il giocatore, manca ancora quello con l'Atalanta

Tra i profili seguiti dal Milan per la trequarti c'è sempre Josip Ilicic, che ha già comunicato di voler lasciare l'Atalanta in questa finestra di mercato: secondo il sito di SkySport, l'intesa tra il giocatore e i rossoneri c'è già da diverso tempo, mentra manca ancora l'accordo tra il club di via Aldo Rossi e i bergamaschi.