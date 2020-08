Secondo quanto riferito da Sky Sport, ci sono stati dei passi avanti, ormai quasi decisivi, sia per Brahim Diaz che Bakayoko al Milan. Manca ancora qualche dettaglio per definire concluse entrambe le operazioni, ma Pioli potrà averli a breve a disposizione. Sia lo spagnolo che il francese arriveranno in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto.