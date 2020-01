Stando a quanto riporta Sky Sport in questo momento è in corso un incontro fra la dirigenza rossonera, Boban, Maldini e Massara, e l'agente di Krzysztof Piatek. Si sta parlando del futuro del polacco, che dall'arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha perso il posto da titolare. Il Milan continua a chiedere almeno 30 milioni di euro per il centravanti ex Genoa.