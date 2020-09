Sky - Milan, la trattativa per Bakayoko non è saltata

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Calciomercato L'Orginale ha parlato della trattativa fra Milan e Chelsea per Bakayoko. Le negoziazioni sono in una fase di stanby ma non è saltata. Il Milan sta trattando con il giocatore sull’ingaggio per il prossimo anno, qualora fosse riscattato. I rossoneri stanno parlando con il Chelsea per abbassare la cifra sul diritto di riscatto, ritenuta ancora troppo alta.