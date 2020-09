Sky - Milan, lo Schalke apre al prestito con diritto per Nastasic. Contatti anche per Mukiele del Lipsia

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L'Originale, il Milan continua a muoversi per il difensore centrale. Per il giornalista di Sky continuano i discorsi con lo Schalke per Nastasic, con il club tedesco che ha aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto. In giornata ci sono stati anche dei contatti con il Lipsia per Nordi Mukiele, giovane difensore francese: la richiesta è di 20 milioni di euro.