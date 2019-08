Sky - Milan, niente sconti per Correa

Secondo quanto riporta sport.sky.it, i rossoneri cercano di stringere per Angel Correa dell'Atletico, ma l'affare si fa sempre più difficile. L'agente Agustin Jimenez ha ricevuto comunicazione dai rossoneri che non ci sarà un rilancio: l'offerta si aggira intorno ai 40 milioni con bonus. Da Madrid non arrivano segnali di possibili sconti. La cifra richiesta è sempre 50 milioni di euro, quelli che il Monaco aveva messo sul piatto per l'argentino. Soldi che al club servirebbero per chiudere l’operazione Rodrigo che al momento è bloccata.