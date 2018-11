Sky - Milan, nomi nuovi per il mercato del futuro: da van de Beek a Ben Yedder, previsto incontro per de Paul

Emergono nuovi possibili nomi nel mirino del Milan per quanto riguarda il mercato di gennaio, ma anche di giugno. Secondo quanto riferisce Sky Sport, i rossoneri sono interessati a Donny van de Beek, centrocampista dell'Ajax che piace tanto anche alla Roma, anche se il costo (intorno ai 25 milioni di euro) non rende semplice l'operazione. Un altro nome è quello di Wissam Ben Yedder, attaccante del Siviglia, e poi quello di Rodrigo de Paul, trequartista dell'Udinese. I dirigenti del club di via Aldo Rossi hanno in programma un incontro con i nuovi rappresentanti del brasiliano per poi, eventualmente, approfondire il discorso in futuro.