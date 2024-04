Milan, per la difesa il sogno è Alessandro Buongiorno

Il Milan sarà protagonista sul mercato anche in questa sessione estiva. L'approccio non sarà aggressivo come l'anno scorso, come anticipato anche da Giorgio Furlani nelle ultime interviste rilasciate, ma sarà mirato a migliorare quelle zone di campo che ancora hanno bisogno di un upgrade significativo. In primo luogo ci sarà il centravanti, con l'addio di Olivier Giroud ad aggravare le cose, ma poi anche un centrocampista e un difensore. Ieri è arrivato l'annuncio, tramite l'agente, che Simon Kjaer lascera il Milan a fine stagione, dunque servirà un innesto importante sotto questo profilo.

In tal senso, questa mattina Tuttosport indica il nome di Alessandro Buongiorno come il sogno di mercato rossonero per la difesa. Sul calciatore del Torino c'è anche il forte interesse dell'Inter ma ci sono soprattutto richieste importanti da parte di Urbano Cairo. Era stato sondato anche a gennaio. In inverno altri due profili che erano stati avanzati rispondevano ai nomi di Lilian Brassier (Brest) e Maxence Lacroix (Wolfsburg). A questi si aggiunge anche un vecchio pallino come Jean-Clair Todibo, in forza al Nizza.