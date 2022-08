Sky - Milan, oggi gli agenti di Onana saranno in Francia per chiudere la trattativa con il Bordeaux

MilanNews.it

Il Milan spinge per Jean Onana, centrocampista di proprietà del Bordeaux. Secondo quanto riferito da Alessandro Sugoni di Sky Sport, la giornata di oggi potrebbe essere molto importante per gli esiti della trattativa. Gli agenti del classe 2000, infatti, saranno in Francia per provare a chiudere definitivamente l'operazione. Le opzioni per il Milan sono due: prestito con diritto di riscatto; acquisto a titolo definitivo per 5-6 milioni di euro. Ciò che potrebbe avvantaggiare il Milan è anche la situazione economica dei girondini, che hanno bisogno di cedere date le difficoltà finanziarie.