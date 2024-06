Sky - Milan, oggi Moncada a Londra per Cash e Broja: la situazione

Stando a quanto riferisce Manuele Baiocchini su Sky Sport 24 nella giornata di oggi Geoffrey Moncada si è recato a Londra, per provare ad intercettare eventuali profili in uscita dai club inglesi costretti a cedere per esigenze del FPF interno alla Premier League.

Il Direttore Tecnico del Milan ha incontrato l’Aston Villa per Matty Cash, terzino destro classe 97 naturalizzato polacco. C’è da monitorare anche la situazione che riguarda Broja del Chelsea, che nel caso non sarebbe alternativo a Zirkzee ma un’opzione in più per l’attacco. Qualora ci fossero le condizioni giuste il Milan potrebbe prenderlo come secondo attaccante: in quel caso andrebbe riconsiderata la situazione di Jovic.