Sky - Milan, operazione Giroud: i rossoneri sono interessati a prenderlo a zero

Su Olivier Giroud, i colleghi di Sky, hanno riferito le ultime notizie per quel che riguarda il futuro e il Milan. “I rossoneri stanno provando a fare ulteriori passi avanti per arrivare a Giroud, nonostante il giocatore abbia rinnovato con il Chelsea. Ricordiamo che è stato il club inglese a esercitare una clausola del contratto dell’attaccante, e non il giocatore che si è seduto al tavolo con i dirigenti del Chelsea a trattare. Se il Chelsea non avesse esercitato questa clausola, Giroud si sarebbe liberato a zero. L’intenzione di trattare Giroud da parte del Milan rimane, ma l’obiettivo è prenderlo a zero. La società di via Aldo Rossi ha proposto al giocatore 2 anni di contratto, ma ora deve essere lui a liberarsi dal Chelsea”.