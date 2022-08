Sky - Milan, per Chalobah si attende che il Chelsea prenda Fofana dal Leicester. L'altra opzione è Thiaw

MilanNews.it

Come riportato da Gianluca Di Marzio nel corso di "Calciomercato - L'Originale" in onda su Sky Sport, per la difesa del Milan non c'è solo Tanganga. I rossoneri, infatti, hanno nel mirino anche Trevoh Chalobah del Chelsea. Il Milan, riferisce il collega esperto di mercato, sta aspettando che i Blues prendano Fofana dal Leicester (in modo che il club londinese possa aprire al prestito). Da capire, poi, se il calciatore accetterà la destinazione, dato che vuole giocare (su di lui c'è da registrare anche l'interesse del Lipsia). Thiaw dello Schalke 04 è l'altra opzione: la difficoltà economica del club tedesco può aiutare i rossoneri che potrebbero presentare un'offerta per comprarlo.