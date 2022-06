Sky - Milan, piace Traorè: rossoneri spaventati dalla richiesta di 30 milioni del Sassuolo

MilanNews.it

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato di alcuni obbiettivi del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan segue Berardi. I rossoneri vogliono un giocatore in quella zona di campo e non è detto che Messias venga riscattato che è seguito dal Monza di Galliani. Berardi sta bene a Sassuolo ma vuole fare un salto di qualità nella sua carriera. Non c'è solo il Milan su di lui. La dirigenza rossonera, sempre dal Sassolo, ha chiesto informazioni in maniera interessata per Trarorè. Giocatore giovane e duttile, il suo prezzo però è alto con i neroverdi che chiedono almeno 30 milioni di euro solo per parlarne. Questa valutazione fatta dal Sassuolo ha spaventato un po' il Milan che sta sondando diversi profili sul mercato"