Sky - Milan, proseguono le trattative per Sanches nonostante il pressing del PSG

Rimane in piedi l’opzione Renato Sanches per il Milan. Nonostante il recente inserimento del PSG i rossoneri continuano a trattare sia con il centrocampista portoghese sia con il Lille. L’operazione prosegue, la concorrenza rimane anche se il club parigino non ha ufficialmente formulato un’offerta per il classe ’97. A riferirlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport.