Sky - Milan, Rodriguez al Psv: richiesta di 6 milioni in prestito con obbligo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato l'Originale, il Milan oggi ha incontrato gli agenti di Ricardo Rodriguez e gli emissari del PSV e,sembra sia vicino un accordo tra i due club. Queste le sue parole "Il Milan ha chiesto un prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni. Gli emissari del PSV ora torneranno in Olanda per chiedere il permesso al club e procedere a questa trattativa, si sta andando avanti per trovare una soluzione per far si che il giocatore vada in prestito con obbligo a sei milioni".