Sky - Milan-Roma, trattativa in stand by per Florenzi. I rossoneri continuano a trattare Dalot e Odriozola

Secondo quanto riferisce Sky, c'è un rallentamento nella trattativa tra Milan e Roma per Alessandro Florenzi: i rossoneri vorrebbero chiudere in prestito con diritto di riscatto, mentre i giallorossi chiedono l'obbligo di riscatto. L'affare è quindi in stand by e per questo il Diavolo continua a trattare Diogo Dalot con il Manchester United e Alvaro Odriozola con il Real Madrid.