Sky - Milan, sempre più vicino l'arrivo di Dest: affare in definizione con il Barcellona

Si complicano i piani in casa Milan con l'infortunio di Alessandro Florenzi. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i rossoneri visto l'infortunio del difensore romano starebbero chiudendo un'operazione in entrata con il Barcellona per Sergino Dest. L'affare tra le parti è in definizione sulla base di un prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro. Nel caso in cui i rossoneri dovessero esercitare l'opzione, Dest resterebbe al Milan per altre tre stagioni.