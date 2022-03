Sky - Milan, si valutano due parametri zero per l'attacco: i nomi dalla Premier

MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha raccontato le possibili manovre sul mercato dei rossoneri per l'attacco. Secondo l'inviato di Sky i rossoneri stanno valutando alcuni profili a parametro zero, in particolare Divock Origi del Liverpool ed Alexandre Lacazette dell'Arsenal. Sono obiettivi molto seri, in particolare il primo.