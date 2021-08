Sky - Milan, spunta l'idea Messias

Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24, il Milan starebbe pensando a Junior Messias per la trequarti: "Il Milan sta pensando di provare la scommessa Messias, ed è molto intrigato da questa soluzione. Ci sono stati dei primi contatti. Non è sicuro che arrivi, ci sono anche nomi più importanti, ma è nella lista del e da martedì in poi dopo la gara di domani sera il Milan vedrà se dare un'occasione che forse il ragazzo merita, visto che ha fatto la gavetta ed ha fatto bene sia in B sia in A".