Sky - Milan-Theo Hernández: volontà di tutte le parti di chiudere

Gianluca di Marzio ha parlato così dei movimenti in entrata del Milan a Sky Sport: “Torreira è la prima scelta di Giampaolo in quel ruolo. C’è anche la disponibilità del giocatore, nonostante le dichiarazioni odierne. Non sarà una trattativa facile. L’Arsenal ha un giocatore che ha pagato tanto e ha fatto bene. Cederlo non è nelle loro previsioni. Questa è una situazione complicata. Il giocatore ad oggi più vicino al Milan è Theo Hernandez, c’è la volontà di calciatore e Real. Sta andando avanti molto bene la trattativa affinchè l’operazione si concluda. Il Milan ha la volontà perché pensa sia un talento assoluto”