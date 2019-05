Sky - Possibile separazione Giampaolo-Samp: spunta l'ipotesi Milan

Dopo l'incontro di questa mattina, è nuovamente fumata grigia sul futuro di Giampaolo alla Sampdoria. Il meeting avuto con il presidente Ferrero, rivela Sky Sport, ha portato la situazione ad un momento di stallo e le parti si sono prese una settimana per aggiornarsi. Qualora dovesse arrivare una separazione fra il tecnico e la Samp, prosegue l'emittente, Giampaolo potrebbe diventare un candidato per varie panchine come quella della Roma, del Milan o del Bologna.