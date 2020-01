Sky - Proseguono i contatti per portare Kjaer al Milan

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio a “Calciomercato – L’Originale”, il Milan continua a lavorare sul fronte Kjaer. Queste le sue parole: "Il Milan continua a lavorare per Kjaer. Caldara-Kjaer, tuttavia, non è uno scambio perchè il giocatore danese è in prestito dall'Atalanta al Siviglia, quindi il Milan sta parlando con gli spagnoli. Kjaer, tuttavia, potrebbe non essere l'unico centrale cercato dal Milan in questa sessione."