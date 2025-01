Sky - Rashford, ostacolo importante: lo United non vuole contribuire all'ingaggio del giocatore

Nonostante sembrava ci fosse un'apertura iniziale sulla questione, al momento il Manchester United non vuole contribuire all'ingaggio di Marcus Rashford qualora l'esterno venisse ceduto in prestito, riporta Luca Cilli in diretta su Sky Sport 24.

L'attaccante inglese percepisce circa 14 milioni di euro netti all'anno ed è evidente che una cifra del genere, sebbene dimezzata visto che il prestito sarebbe di sei mesi, sia un ostacolo decisamente importante non solo per il Milan per tutte le squasre interessate al giocatore.