Sky - Sportiello in scadenza di contratto, il Milan vuole bloccarlo per giugno

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il Milan starebbe pensando a Marco Sportiello dell'Atalanta per rinforzare il reparto degli estremi difensori. Il portiere degli orobici, in scadenza a giugno, andrebbe a fare il secondo di Mike Maignan e nei prossimi giorni ci saranno degli incontri con gli agenti per bloccarlo in vista della prossima stagione.