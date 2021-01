Secondo quanto riferisce il sito di Sky Sport, ci sono diversi club che hanno messo gli occhi su Rade Krunic, ma il Milan non ha nessuna intenzione di cederlo a gennaio. E' questa la decisione presa dal club di via Aldo Rossi sul futuro del centrocampista bosniaco che rimarrà in rossonero anche in caso di nuovi arrivi in mezzo al campo.