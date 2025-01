Sondaggio della Lazio per Mosquera. Sul 2004 del Valencia c'è anche il Milan

vedi letture

La Lazio lavora per consegnare a mister Baroni un nuovo difensore, anche se la mancanza di uscite non aiuta il mercato in entrata. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale i biancocelesti avrebbero mostrato interesse per il centrale del Valencia Cristhian Mosquera, per il quale ci sarebbe già stato un sondaggio. Il classe 2004 è una delle stelle dei pipistrelli, ma il suo contratto in scadenza e la scomoda posizione in classifica della società spagnola potrebbe facilitare un'eventuale trattativa.

Rinnovo in stallo col Valencia

La trattativa per il rinnovo del 20enne, che dovrebbe estendere il suo accordo oltre il 2026, è in stallo. Il motivo è da ricondurre alla mancanza di un'intesa sulla clausola risolutiva, che il calciatore vorrebbe pari a 25 milioni di euro, mentre al Mestalla ritengono che debba superare i 30.

C'è anche il Milan

La sua permanenza a Valencia nel mese di gennaio è molto probabile, ma in estate ci saranno diverse pretendenti pronte ad accontentarlo. Tra le tante squadre interessate al classe 2004 c'è anche il Milan, che con Sergio Conceicao potrebbe optare per un rinnovamento del reparto arretrato. Questo oggi annovera Tomori, Thiaw, Gabbia e Pavlovic.