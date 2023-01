Sportiello, l'accordo estivo non è in dubbio. Per gennaio il Milan offre al massimo un milione

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata sulla questione Marco Sportiello. Il portiere dell'Atalanta è stato designato come l'erede di Tatarusanu e Mirante che, a partire dalla prossima estate salvo clamorosi colpi di scena, saluteranno i rossoneri. L'accordo, raggiunto già da diverse settimane non è in dubbio per la prossima estate. Con il protrarsi del tempo di recupero di Maignan, però, il Milan ha provato ad anticipare i tempi ma non vuole offrire più di un milione di euro all'Atalanta che invece ne chiede qualcuno in più per tutelarsi del fatto che dovrebbe mettersi alla ricerca di un nuovo secondo portiere.